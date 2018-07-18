Ruslar'a göre Dünya Kupası'nın en başarılı takımı Rusya
Rusya’da yapılan araştırmaya göre Dünya Kupası'nın en başarılı takımının Rusya olduğu ortaya çıktı.
- 18.7.2018 15:42
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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Fenerbahçe'nin son transferi Doğukan İnci
Toplam 2
Yorum
Enda 1-2 kaliteli isim gerisi genç transferi olmalı bıktık her sene m eurolar saçılmasından, bu yüzden bu duruma düştük ya hey gidi krasic hey :)
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 6
Yorum
savaş Bu adam 35 yaşında ama Talisca dan dah çok koşacağı mücadele edeceği kesin.Talisca ile BJK 10 kişi oynuyıordu.
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