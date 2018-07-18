Ruslar'a göre Dünya Kupası'nın en başarılı takımı Rusya
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Ruslar'a göre 'nın en başarılı takımı

    Ruslar'a göre Dünya Kupası'nın en başarılı takımı Rusya

    ’da yapılan araştırmaya göre 'nın en başarılı takımının Rusya olduğu ortaya çıktı.

    'da düzenlenen ve başarıyla tamamlanan 'nın yankıları sürmeye devam ediyor. Rusya'da yapılan araştırmaya göre Rus halkı Dünya Kupası'nın en iyi takımını Rusya olarak seçti. Rusların yüzde 29'u Rusya'yı en başarılı takım bulurken, yüzde 23'ü 'yı, yüzde 21'i ise Hırvatistan'ı başarılı buldu. Rusya'da faaliyet gösteren bir araştırma şirketinin yayınladığı verilere göre Ruslar, Dünya Kupası'nın en başarılı futbolcularını ise yine kendilerinden belirledi. Ruslar, en başarılı futbolcu olarak Rusya kalecisi İgor Akinfeev'i seçerken, Dzyuba yüzde 13'le ikinci en beğenilen futbolcu oldu. Ruslar'ın yüzde 5'i en başarılı futbolcular sıralamasında 'i tercih ederken, Fransa Milli Takımı'nın en genç ve başarılı futbolcusu Mbappe'ye yüzde 2 oranında destek verdi. Portekizli Ronaldo ise yüzde 1'lik destek alabildi.
    1. 18.7.2018 15:42
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