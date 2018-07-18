Futbolcu Bolt! – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Futbolcu Bolt!

    Futbolcu Bolt!
    Erkekler 100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni eski atlet , hayaline kavuşuyor. Avrupa'da çeşitli takımlar ile antrenman yapan 31 yaşındaki Jamaikalı yıldız, Ligi ekiplerinden Central Coast Mariners ile sözleşme imzalama aşamasına geldi.
    1. 18.7.2018
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