Eskişehirspor'un yıldızı Maccabi Tel Aviv'e imza attı

Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Ofoedu, ücretsiz olarak yeni takımına transfer oldu. Skor anlamında Eskişehirspor'a büyük katkılarda bulunan 26 yaşındaki forvetin transferi, Maccabi Tel Aviv'in resmi internet sitesinden duyuruldu. Sağlık kontrollerinin ardından sözleşemeye imza attığı belirtilen transfer açıklamasında, herhangi bir ücret ödenmediğinin altı çizildi.

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de 27 maçta 12 gol kaydetti.

