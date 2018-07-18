Eskişehirspor'un yıldızı Maccabi Tel Aviv'e imza attı
Eskişehirspor'un 3 yıldır formasını terleten Nijeryalı yıldızı Chico Ofoedu, İsrail takımlarından Maccabi Tel Aviv'e imza attı.
Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Ofoedu, ücretsiz olarak yeni takımına transfer oldu. Skor anlamında Eskişehirspor'a büyük katkılarda bulunan 26 yaşındaki forvetin transferi, Maccabi Tel Aviv'in resmi internet sitesinden duyuruldu. Sağlık kontrollerinin ardından sözleşemeye imza attığı belirtilen transfer açıklamasında, herhangi bir ücret ödenmediğinin altı çizildi.
25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de 27 maçta 12 gol kaydetti.
- 18.7.2018 10:55
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Volkan Demirel şimdiden Cocu'nun vazgeçilmezi
Toplam 5
Yorum
Mert volkan cocuyuda kandırdı yine aynı seneleri yaşayacağız volkanın olduğu yerde kaos olur başarı olmaz bunu senelerce gördük
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Galatasaray Serdar Gürler için Osmanlıspor ile transfer masasına oturdu
Toplam 6
Yorum
gs kanatlara bi çuval adam aldınız.ne gerek var. hem sinan ondan daha iyi oyuncu
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Bu sezon moda siyah
Toplam 1
Yorum
forma siyah forna idare eder. beyaz forma berbat. şu nike den kurtulsak süper olacak. şampiyonlar liginde daha özel bir forma giymemiz lazım.
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