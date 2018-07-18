Eskişehirspor'un yıldızı Maccabi Tel Aviv'e imza attı – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'un yıldızı 'e imza attı

    Eskişehirspor'un yıldızı Maccabi Tel Aviv'e imza attı

    'un 3 yıldır formasını terleten Nijeryalı yıldızı Chico Ofoedu, takımlarından 'e imza attı.

    ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Ofoedu, ücretsiz olarak yeni takımına oldu. Skor anlamında Eskişehirspor'a büyük katkılarda bulunan 26 yaşındaki forvetin transferi, 'in resmi internet sitesinden duyuruldu. Sağlık kontrollerinin ardından sözleşemeye imza attığı belirtilen transfer açıklamasında, herhangi bir ücret ödenmediğinin altı çizildi.
    25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 1. Lig'de 27 maçta 12 gol kaydetti.

    1. 18.7.2018 10:55
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