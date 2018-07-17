Fatsa ilçe stadında çalışmalar devam ediyor
2018-2019 sezonunda TFF 3. Lig’de mücadele edecek Fatsa Belediyespor’un müsabakalarını oynayacağı ilçe stadında lig için düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Fatsa Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, stattaki çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Fatsa Belediyespor artık 3. Lig'de mücadele edecektir. Gerekli şartlara uygun şekilde stadımızı düzenliyoruz. Bizlere destek veren İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze teşekkür ederiz " dedi.
- 17.7.2018 17:19
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Toplam 9
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Toplam 9
Yorum
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Toplam 1
Yorum
hukuksal hakki yok koskoca klübün düştüğü hale bakarmisiniz ne demek taraftar gelmesin deplasman maçlarına
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