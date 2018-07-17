Fatsa ilçe stadında çalışmalar devam ediyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Fatsa ilçe stadında çalışmalar devam ediyor

    Fatsa ilçe stadında çalışmalar devam ediyor

    2018-2019 sezonunda 3. Lig’de mücadele edecek ’un müsabakalarını oynayacağı ilçe stadında lig için düzenleme çalışmaları devam ediyor.

    2018-2019 sezonunda 3. Lig'de mücadele edecek 'un müsabakalarını oynayacağı stat için yenileme çalışmaları inceleyen İl Müdürü Mustafa Genç, Gençlik ve destekleriyle devam eden çalışmalarla yakından ilgilendi. Çalışmaların son durumu hakkında Fatsa Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü 'ten bilgi alan Genç, stadın her köşesini tek tek gezdi.
    Fatsa Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, stattaki çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Fatsa Belediyespor artık 3. Lig'de mücadele edecektir. Gerekli şartlara uygun şekilde stadımızı düzenliyoruz. Bizlere destek veren İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze teşekkür ederiz " dedi.
    1. 17.7.2018 17:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fatsa ilçe stadında çalışmalar devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN