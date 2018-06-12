Payas’ta 4 isim imzaladı – Fotomaç – 12 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    ’ta 4 isim imzaladı

    Payas’ta 4 isim imzaladı
    3. Lig'de mücadele eden Spor, iç transferde 4 futbolcuyla sözleşme yeniledi. Koray Kurt ile 1+1 yıllık, Teyfik Şanver ile 2 yıllık, Suphi Dağ ile 2 yıllık ve Onur Çakır ile de 1 yıllık sözleşme imzalandı.
    1. 12.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Payas’ta 4 isim imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN