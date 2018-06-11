Kayseri'de, "Amatör Spor Kulüpleri Açılışı ve Malzeme Dağıtım Töreni"ne katılan Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, amatör spor kulüplerinin bu ülkenin gençleri için yapıldığını belirtti.

"Sizlerden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları istiyoruz." diyen Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu yıl amatör kulüplere maddi ve ayni olarak toplam 75 milyon lira dağıtacaklarını ifade etti.

Türkiye'de lisanslı sporcu sayısının AK Parti iktidara geldiğinde 1 milyon civarında olduğunu anımsatan Bak, "Şimdi 10 milyon. Bunun en az 25 milyona çıkması lazım. Hepimizin hareket etmesi lazım, hepimizin spor yapması lazım, amatör spor kulüplerinin sayısının artması lazım." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday olduğunu hatırlatan Bakan Bak, şunları söyledi:

"En büyük gücümüz bizim dosyamız. O dosyada devletin desteği var, stadyumlar var, yaş ortalaması 1,9 olan stadyumları var. Avrupa'nın en yeni stadyumları Türkiye'de, en modern salonları Türkiye'de. Gençlerimizden mutlaka milli takımlara geçecek sporcular olacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na inşallah içinizden birileri gidecek ve olimpiyat şampiyonu olarak ülkemizin bayrağını dalgalandıracak."



"BURADAKİ KATİL ORDUSUNA GEREKEN CEVABI VERDİK"

Aynı törende Bak'tan sonra konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Güneydoğu'da 3 yıldır süren çukur eylemleriyle Türkiye'den 23 vilayeti koparıp, Irak ve Suriye'den koparacaklarıyla bir terör devleti oluşturmak isteyenlerle bir savaş verdiklerine dikkati çekti.

Buradaki katil ordusuna gereken cevabı verdiklerini vurgulayan Özhaseki, "Şehirlerimiz temizlendi, ilçelerimiz, dağlarımız temizlendi. 2018 yılında PKK'ya en son katılım 45 kişiye düşmüş. Eskiden binlerceydi. Biz o katilleri, canileri, 5 bin kişi öldürüyorduk, 6 bin kişi dağa çıkıyordu. Şimdi tamamıyla su kurumuş artık, bitiyor." dedi.

Bakanlar Bak ve Özhaseki, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ramazan sokağını ziyaret etti.