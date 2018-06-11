Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Avrupa'nın en yeni stadyumları Türkiye'de" – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Avrupa'nın en yeni stadyumları 'de"

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Avrupa'nın en yeni stadyumları <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>'de"

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Avrupa'nın en yeni stadyumları 'de, en modern salonları 'de. Gençlerimizden mutlaka milli takımlara geçecek sporcular olacak. 'na inşallah içinizden birileri gidecek ve olimpiyat şampiyonu olarak ülkemizin bayrağını dalgalandıracak." dedi.

    'de, "Amatör Spor Kulüpleri Açılışı ve Malzeme Dağıtım Töreni"ne katılan , burada yaptığı konuşmada, amatör spor kulüplerinin bu ülkenin gençleri için yapıldığını belirtti.

    "Sizlerden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları istiyoruz." diyen Bak, Gençlik ve olarak bu yıl amatör kulüplere maddi ve ayni olarak toplam 75 milyon lira dağıtacaklarını ifade etti.

    'de lisanslı sporcu sayısının iktidara geldiğinde 1 milyon civarında olduğunu anımsatan Bak, "Şimdi 10 milyon. Bunun en az 25 milyona çıkması lazım. Hepimizin hareket etmesi lazım, hepimizin spor yapması lazım, amatör spor kulüplerinin sayısının artması lazım." diye konuştu.

    Futbol Federasyonu'nun 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday olduğunu hatırlatan , şunları söyledi:

    "En büyük gücümüz bizim dosyamız. O dosyada devletin desteği var, stadyumlar var, yaş ortalaması 1,9 olan stadyumları var. Avrupa'nın en yeni stadyumları 'de, en modern salonları Türkiye'de. Gençlerimizden mutlaka milli takımlara geçecek sporcular olacak. 'na inşallah içinizden birileri gidecek ve olimpiyat şampiyonu olarak ülkemizin bayrağını dalgalandıracak."

    "BURADAKİ KATİL ORDUSUNA GEREKEN CEVABI VERDİK"
    Aynı törende Bak'tan sonra konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Güneydoğu'da 3 yıldır süren çukur eylemleriyle Türkiye'den 23 vilayeti koparıp, Irak ve Suriye'den koparacaklarıyla bir terör devleti oluşturmak isteyenlerle bir savaş verdiklerine dikkati çekti.

    Buradaki katil ordusuna gereken cevabı verdiklerini vurgulayan Özhaseki, "Şehirlerimiz temizlendi, ilçelerimiz, dağlarımız temizlendi. 2018 yılında PKK'ya en son katılım 45 kişiye düşmüş. Eskiden binlerceydi. Biz o katilleri, canileri, 5 bin kişi öldürüyorduk, 6 bin kişi dağa çıkıyordu. Şimdi tamamıyla su kurumuş artık, bitiyor." dedi.

    Bakanlar Bak ve Özhaseki, daha sonra ve ramazan sokağını ziyaret etti.

    1. 11.6.2018 23:49
    2. Güncelleme: 11.6.2018 23:49
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