Fotomaç mobil uygulaması yenilendi! – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    mobil uygulaması yenilendi!

    <a href="/index/fotomac?id=49e4ce63-02ee-4d64-8a85-6a6b0b3e0432" class="" rel="tag">Fotomaç</a> mobil uygulaması yenilendi!

    Türkiye'nin 1 numaralı spor sitesi Fotomac.com.tr'nin mobil uygulaması yenilendi!

    Yenilenen arayüz ve içerikle Türkiye ve dünyadan son gelişmelere daha hızlı ulaşılırken, Spor Toto Süper Lig'deki tüm takımların ayrı ayrı sayfaları da oluşturuldu. Ayrıca Avrupa'nın 5 büyük ligine (İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa) 'Ligler' başlığı altında erişim imkanı verildi.

    ASPOR CANLI YAYININI İZLEME VE CANLI SKOR BİLGİLERİNE HIZLI ULAŞIM!
    Uygulamanın giriş ekranına ASpor canlı yayınını izleme imkanı veren yönlendirme eklenirken, 'Haberler' ve '' sayfaları olarak sayfa ikiyi bölündü. Açılan ilk sayfada 'Habereler' listelenirken ikinci sekmeye tıklayarak doğrudan '' sayfasına ulaşılabiliyor.




    MENÜ ZENGİNLEŞTİRİLDİ!
    Yeni uygulamada haber, galeri ve video görünümlerinde de yeni bir tasarıma geçilirken menü de zenginleştirildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kategorilerinin yanı sıra, aynı menü sayfasında 'Ziraat Türkiye Kupası', 'TV'de bugün', 'Puan durumu', 'Fikstür', 'Basketbol haberleri', ' TV', 'Galeri' ve 'Yazarlar' sayfası da bulunuyor.

    BİLDİRİMLER
    Yeni uygulamada yukarıdaki yeniliklerin yanı sıra 'Son dakika' gelişmelerinden anında haberdar olma imkanı da sunuluyor. Ziyaretçilerin talep etmesi halinde uygulama açık olmasa bile telefonlarınıza Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerin bildirimleri gelecek.

    Fotomaç iOS uygulamasını indirmek için tıklayın

    Fotomaç'ın Android uygulamasını indirmek için tıklayın

    1. 7.6.2018 11:32
    2. Güncelleme: 9.6.2018 01:40
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