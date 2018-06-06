İlkay Gündoğan: "Türkiye ile sıkı bağlarımız var"

İlkay Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasıyla ilgili ilk kez açıklamada bulunurken "Görüşmede asla bir siyasi mesaj vermek söz konusu değildi" dedi.

Eleştiriye her zaman açık olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Herkesin bir fikri var ve bu fikri açıklama özgürlüğüne sahip. Ben de zaten bu fikir özgürlüğünü savunuyorum. Bu yüzden de Almanya'da doğup büyüdüğüm için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Ama fikrimi beyan ettim diye bana hakaret edilmesine izin vermem" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İLE SIKI BAĞLARIMIZ VAR"

Yaşanan gelişmelerin kendisi açısından yeni bir tecrübe olduğunu dile getiren İlkay "Türk kökenli olmamız nedeniyle Türkiye ile sıkı bağlarımız var. Ancak bu, Steinmeier'in cumhurbaşkanımız, Merkel'in de başbakanımız olmadığını iddia ettiğimiz anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Konu hakkında milli takımdan takım arkadaşlarının da haberdar olduklarını ve merak ederek sorular sorduklarını da anlatan İlkay "Onlar da konuya ilgi duydu ve sorular sordular. Neler olduğunu ve buraya nasıl gelindiğini öğrenmek istediler" diyen başarılı futbolcu görüşmeyle ilgili olarak da "İngiltere'de forma giyen Türk ve Türk kökenli futbolcuları dave ettiler. Buluşma bu çerçevede gerçekleşti ve fotoğraflar çekildi" açıklamasında bulundu.

"KENDİ TARAFTARININ ISLIKLAMASI ZOR BİR DURUM"

Almanya'ya uyum sağlama hakkındaki soru sonrası Mesut Özil ile kendisinin Almanya'da göçmenlerin yoğun olduğu Gelsenkirchen kentinde doğduklarını hatırlatan Gündoğan, "Almanya'ya uyum sağlamadığımız ve Alman değerleriyle yaşamadığımız yönündeki suçlamalar benim için ağır bir darbe oldu. Futbolcular rakip takımın taraftarlarının ıslıklı tepkisine alışık. Ama kendi taraftarının ıslıklaması çok zor bir durum" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yönelik eleştiriler sonrası pek çok kesimden iki isme destek gelirken özellikle milli takım arkadaşları Mesut ve İlkay'ın yanında olduklarını söylemişti.

En son, Alman milli takım yıldızı Thomas Müller, "Biz Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'ın arkasındayız. Takımın ilk buluşmasında konuyu bize anlattılar" şeklinde açıklama yaparak iki arkadaşına destek mesajı göndemişti.