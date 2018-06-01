Gözübüyük’ün Türkiye hayali – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Gözübüyük’ün hayali

    Gözübüyük’ün Türkiye hayali
    Hollanda Ligi'nin FIFA kokartlı Türk hakemi Serdar Gözübüyük, hayalinin 'deki büyük maçları yönetmek olduğunu söyledi. Yurtdışında Türk hakemlere bakışın iyi olduğunu aktaran Gözübüyük, "İleride hayalim Türkiye'de büyük maçları yönetmek. Şu anda iyi maçlar aldığım için mutluyum ama Türkiye'yi çok seviyorum. Belki ileride bir şeyler olabilir" dedi.
    1. 1.6.2018
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