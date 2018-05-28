Salah Dünya Kupası için umutlu
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Liverpool'un Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah, 2018 FIFA Dünya Kupası'na kadar sağlığına kavuşacağına inandığını söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Liverpool'un Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah, 2018 FIFA Dünya Kupası'na kadar sağlığına kavuşacağına inandığını söyledi.
Salah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok zor bir geceydi ama ben bir savaşçıyım. Her şeye rağmen Rusya'da olacağıma ve sizi gururlandıracağıma eminim. Sevgi ve desteğiniz ihtiyacım olan gücü verecek." ifadelerini kullandı.
32 golle 38 hafta süren bir İngiltere Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu olan Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madridli Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanmış ve 31. dakikada gözyaşları içinde sahayı terk etmişti.
2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek.
- 27.5.2018 22:02
- Güncelleme: 28.5.2018 01:17
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