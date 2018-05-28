Salah Dünya Kupası için umutlu – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Salah için umutlu

    Salah Dünya Kupası için umutlu

    Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan 'un Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah, 2018 'na kadar sağlığına kavuşacağına inandığını söyledi.

    Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan 'un Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah, 2018 'na kadar sağlığına kavuşacağına inandığını söyledi.

    Salah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok zor bir geceydi ama ben bir savaşçıyım. Her şeye rağmen 'da olacağıma ve sizi gururlandıracağıma eminim. Sevgi ve desteğiniz ihtiyacım olan gücü verecek." ifadelerini kullandı.

    32 golle 38 hafta süren bir sezonunda en fazla gol atan futbolcu olan Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madridli Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanmış ve 31. dakikada gözyaşları içinde sahayı terk etmişti.

    2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek.

    1. 27.5.2018 22:02
    2. Güncelleme: 28.5.2018 01:17
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