Neymar: Pep’le çalışmak isterim – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    : Pep’le çalışmak isterim

    Neymar: Pep’le çalışmak isterim

    Brezilyalı yıldız, “ harika bir menajer. Pep ile çalışmayı isterim. Beni ileriye taşıyacağına eminim” dedi

    BARCELONA'DAN 222 milyon euroyla PSG'ye giderek dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını elinde bulunduran Neymar açıklamalarda bulundu. İsmi sürekli Real Madrid ile Brezilyalı yıldızı, 'nin hocası için, "Pep Guardiola ile çalışmayı çok isterim. O harika bir menajer ve beni daha ileriye taşıyacağına eminim. Ben Barcelona'ya transfer olduğumda Pep ayrılmıştı. Birlikte çalışma şansı yakalayamadık" diyerek İspanyol teknik adama övgüler yağdırdı. , R. Madrid ile ilgili gelen sorulara ise yanıt vermedi.
    1. 27.5.2018
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