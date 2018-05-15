Van Persie futbolu bırakmıyor
Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Hollandalı futbolcu Robin van Persie, en az bir yıl daha futbol oynamaya devam edeceğini açıkladı.
Kariyeriyle ilgili Hollanda basınına açıklamada bulunan 34 yaşındaki Van Persie, "Futbolu bırakamayacak kadar sevdalıyım. Devam edeceğim." dedi.
Sakatlıktan ve fiziki yorgunluktan dolayı bir süre önce futbolu bırakmayı düşündüğünü belirten Hollandalı yıldız, "Vücudumda gerileme olduğunda moralim bozuluyordu. Hollanda Kupası finalinde oynayabilmek için çok zorlandım ve büyük mücadele verdim." ifadelerini kullandı.
Final maçı sonrası eşi, teknik direktörü ve kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmelerin iyi geçtiğini aktaran Van Persie, "Futbolu bırakmayı düşünmek beni ürkütüyordu. Her hafta dolu bir statta futbol oynamak istediğimin farkına vararak devam etme kararı aldım. Anlaşılan daha bırakma aşamasına gelmemişim. Dileğim 40 yaşına kadar futbol oynamak." değerlendirmesinde bulundu.
- 15.5.2018 10:02
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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