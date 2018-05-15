Van Persie futbolu bırakmıyor – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    futbolu bırakmıyor

    Van Persie futbolu bırakmıyor

    'de bir dönem forma giyen Hollandalı futbolcu Robin , en az bir yıl daha oynamaya devam edeceğini açıkladı.

    Kariyeriyle ilgili basınına açıklamada bulunan 34 yaşındaki , "Futbolu bırakamayacak kadar sevdalıyım. Devam edeceğim." dedi.

    Sakatlıktan ve fiziki yorgunluktan dolayı bir süre önce futbolu bırakmayı düşündüğünü belirten Hollandalı yıldız, "Vücudumda gerileme olduğunda moralim bozuluyordu. Hollanda Kupası finalinde oynayabilmek için çok zorlandım ve büyük mücadele verdim." ifadelerini kullandı.

    Final maçı sonrası eşi, teknik direktörü ve kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmelerin iyi geçtiğini aktaran Van Persie, "Futbolu bırakmayı düşünmek beni ürkütüyordu. Her hafta dolu bir statta oynamak istediğimin farkına vararak devam etme kararı aldım. Anlaşılan daha bırakma aşamasına gelmemişim. Dileğim 40 yaşına kadar futbol oynamak." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 15.5.2018 10:02
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