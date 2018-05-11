Salah, Liverpool’da kalıyor
Liverpool’un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah takımda kalacağını açıkladı.
Liverpool'da çok mutlu olduğunu belirten Salah, İngiliz ekibindeki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istediğini söyledi.
- 11.5.2018 14:33
- Güncelleme: 11.5.2018 14:36
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MUSTAFA OLÇAY MANİSA,İSTANBULDAN SONRA ŞİMDİ DE DİYARBAKIR ELİNDEN TUTMUŞ TÜRKİYE TURUNA ÇIKARMIŞ HEM GEZDİRİYOR HEM YEDİRİYOR HELAL OLSUN HERKEZ YAPMAZ .
-
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan flaş Akhisarspor-Fenerbahçe paylaşımı: "Demek kimsenin kafası gözü yarılmayınca böyle oluyor"
Toplam 22
Yorum
MUSTAFA OLÇAY MANİSA,İSTANBULDAN SONRA ŞİMDİ DE DİYARBAKIR ELİNDEN TUTMUŞ TÜRKİYE TURUNA ÇIKARMIŞ HEM GEZDİRİYOR HEM YEDİRİYOR HELAL OLSUN HERKEZ YAPMAZ .
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