Cengiz Ünder'in yeni menajeri Fali Ramadani oldu – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'in yeni menajeri oldu

    <a href="/index/cengiz-under?id=226503a7-9161-46f6-bfbe-169b0f2c6087" class="" rel="tag">Cengiz Ünder</a>'in yeni menajeri <a href="/index/fali-ramadani?id=1703f9f9-71cd-4f5b-b039-c5834b31bcbd" class="" rel="tag">Fali Ramadani</a> oldu

    İtalya Ligi'nde Roma forması giyen Cengiz Ünder sürpriz bir kararla menajerini değiştirdi.

    1. 9.5.2018 12:38
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