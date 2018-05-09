Cengiz Ünder'in yeni menajeri Fali Ramadani oldu
İtalya Ligi'nde Roma forması giyen Cengiz Ünder sürpriz bir kararla menajerini değiştirdi.
- 9.5.2018 12:38
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Yasin Öztekin Göz-Göz oluyor
Toplam 1
Yorum
10ur Dualarım kabul oldu. Canımdan çok sevdiğim GS a yakıştıramadığım 1 numaralı topçu. 50 tl verseler bile derhal gönderin.
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En golcü defans Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
1903 Birde forvet olsaydi. BA ACILEN GERI ALINSIN, DEFANSAY MARCELO GERI ALINSIN.
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Roma'dan Talisca'ya 40 milyon Euro
Toplam 2
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Okan Roma için yeterli kaliteye sahip değil bu takımdaki rahat ortamı Roma da bulamaz
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