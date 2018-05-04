Glasgow Rangers, Steven Gerrard'a emanet
Glasgow Rangers, teknik direktörlük görevi için Liverpool'un efsane ismi Steven Gerrard ile anlaştı.
İngiliz futbol adamı geçtiğimiz günlerde Glasgow Rangers ile görüştüğünü doğrularken, İngiliz basını bugün geçtiği son dakika gelişmesi ile iki taraf arasında 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
- 4.5.2018 12:10
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UEFA’ya 141 milyon euro’luk dava
Toplam 5
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inşallah uefa avrupadan men etmesin de
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UEFA’ya 141 milyon euro’luk dava
Toplam 5
Yorum
Normal Normal 3 temmuz 2011 kumpası olmasa daha fazla gelir elde eder sportif açıdan ilk 4 yıldızı takan olabilirdi. Bunlar kesin
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Beşiktaş derbiye çıkmadı! İşte dakika dakika Kadıköy'de yaşananlar
Toplam 10
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İhtiyar Kurt 2 yıldır kollanarak FB ve GS-a rakip olarak gösterilmek istenen BJK nihayet layık olduğu,hak ettiği sıralara doğru iniş yapmaktadır. Adalet!
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