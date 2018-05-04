Glasgow Rangers, Steven Gerrard'a emanet – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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HEPSİ
    04 Mayıs 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , 'a emanet

    Glasgow Rangers, Steven Gerrard'a emanet

    , teknik direktörlük görevi için 'un efsane ismi ile anlaştı.

    İskoçya ekiplerinden , teknik direktörlük görevi için ve İngiltere 'nın efsane oyuncusu ile anlaşma sağladı. İskoç ekibi şampiyonluk liginde 5-0 kaybedilen Celtic maçı sonrası Teknik Direktör Graeme Murty ile yollarını ayırmıştı. Takımın başına geçecek yeni isim için Liverpool'da altyapı sorumlusu olarak görev yapan Steven Gerrard ile görüşmelerini sürdüren Rangers yönetiminin, efsane futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

    İngiliz futbol adamı geçtiğimiz günlerde Glasgow Rangers ile görüştüğünü doğrularken, İngiliz basını bugün geçtiği son dakika gelişmesi ile iki taraf arasında 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
    1. 4.5.2018 12:10
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