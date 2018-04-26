EURO 2024 için resmi teklif bugün... – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    EURO 2024 için resmi teklif bugün...

    EURO 2024 için resmi teklif bugün...

    Euro 2024 için resmi teklifi bugün ’ya veriyoruz. ile çekiştiğimiz organizasyonun kazananı Eylül’de belli olacak.

    delegasyonu, 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için adaylık başvurusu resmi teklif dosyasını UEFA'ya bugün sunacak. Türk delegasyonunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de yer alacak. Organizasyondaki rakibimiz 'nın Mart 2017'de adaylık başvurusunda bulunduğunu belirten , resmi dosyanın sunum tarihinin 27 Nisan'da (yarın) dolacağını duyurdu. UEFA'nın, gelecek haftalar içinde aday ülkeler Türkiye ve Almanya'nın adaylık başvurusu dosyalarını inceleyerek eylül ayına kadar raporunu hazırlayacağı ve UEFA İcra Kurulu'nun 27 Eylül'de 2024 Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemeyi hak kazanan ülkeyi açıklayacağı duyuruldu.

    STATLAR BELLİ OLDU
    UEFA'ya sunulacak dosyada maçların oynanacağı stadyumlar arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu, Yeni Stadyumu, Stadyumu, Stadyumu, , Yeni Stadyumu, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Atatürk Olimpiyat Stadı yer alıyor.
    1. 26.4.2018
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