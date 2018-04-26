EURO 2024 için resmi teklif bugün...
Euro 2024 için resmi teklifi bugün UEFA’ya veriyoruz. Almanya ile çekiştiğimiz organizasyonun kazananı Eylül’de belli olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu delegasyonu, 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için adaylık başvurusu resmi teklif dosyasını UEFA'ya bugün sunacak. Türk delegasyonunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de yer alacak. Organizasyondaki rakibimiz Almanya'nın Mart 2017'de adaylık başvurusunda bulunduğunu belirten UEFA, resmi dosyanın sunum tarihinin 27 Nisan'da (yarın) dolacağını duyurdu. UEFA'nın, gelecek haftalar içinde aday ülkeler Türkiye ve Almanya'nın adaylık başvurusu dosyalarını inceleyerek eylül ayına kadar raporunu hazırlayacağı ve UEFA İcra Kurulu'nun 27 Eylül'de 2024 Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemeyi hak kazanan ülkeyi açıklayacağı duyuruldu.
STATLAR BELLİ OLDU
UEFA'ya sunulacak dosyada maçların oynanacağı stadyumlar arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu, Yeni Kocaeli Stadyumu, Antalya Stadyumu, Gaziantep Stadyumu, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, Yeni Eskişehir Stadyumu, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Atatürk Olimpiyat Stadı yer alıyor.
STATLAR BELLİ OLDU
UEFA'ya sunulacak dosyada maçların oynanacağı stadyumlar arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu, Yeni Kocaeli Stadyumu, Antalya Stadyumu, Gaziantep Stadyumu, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, Yeni Eskişehir Stadyumu, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Atatürk Olimpiyat Stadı yer alıyor.
- 26.4.2018
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