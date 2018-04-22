Olaylı derbi için flaş iddia: "Kaldığı yerden..." – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Olaylı derbi için flaş iddia: "Kaldığı yerden..."

    Olaylı derbi için flaş iddia: "Kaldığı yerden..."

    Eski hakem Deniz Çoban, derbide yaşanan olayları değerlendirdi ve maçın akıbetinin ne olacağı hakkında flaş bir iddia ortaya attı...

    1. 22.4.2018 17:17
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