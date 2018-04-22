Olaylı derbi için flaş iddia: "Kaldığı yerden..."
Eski hakem Deniz Çoban, derbide yaşanan olayları değerlendirdi ve maçın akıbetinin ne olacağı hakkında flaş bir iddia ortaya attı...
- 22.4.2018 17:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
Olaylı derbi için flaş iddia: "Kaldığı yerden..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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