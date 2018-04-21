Wenger bırakıyor! – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Wenger bırakıyor!

    Wenger bırakıyor!

    İngiliz ekibini tam 22 yıldır çalıştıran Fransız teknik adam Wenger, sezon sonunda görevinden ayrılacağını kulübün resmi internet sitesinden açıkladı

    İngiltere ekiplerinden 'ı çalıştıran , sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. Başkent ekibinde 1996'dan bu yana görev yapan 68 yaşındaki Fransız teknik adam, kulübün internet sitesinde "Dikkatli değerlendirmelerin ve kulüp yönetimiyle görüşmelerin" ardından teknik direktörlük görevini bırakmak için en doğru zamanın sezon sonu olduğunu ifade etti.

    ÜÇ ŞAMPİYONLUK 7 KUPA KAZANDI
    Arsenal'de unutulmaz yıllar geçirdiğini belirten Wenger, kulübün çalışanlarına, futbolculara, yönetime ve taraftarlara teşekkür etti. Premier Lig'de üç yaşayan Wenger, Federasyon Kupası'nı da 7 kez kazandı.
    1. 21.4.2018
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