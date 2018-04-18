Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 11'leri – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    'nda Fenerbahçe- maçı 11'leri

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    Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek

    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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