Joey Barton, Fleetwood Town'ın teknik direktörü oluyor – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    , 'ın teknik direktörü oluyor

    Joey Barton, Fleetwood Town'ın teknik direktörü oluyor

    3. Ligi (League One) ekibi 'da teknik direktörlük görevi için ile anlaşma sağlandı.

    3. Ligi (League One) ekibi 'da teknik direktörlük görevi için ile anlaşma sağlandı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki İngiliz Barton ile sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Barton'ın teknik direktörlük görevini 2 Haziran'dan itibaren John Sheridan'dan devralacağı belirtildi.

    İlk teknik adamlık deneyimini yaşayacak Barton, 26 Mart 2006-13 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan karşılaşmalara bin 260 kez bahis oynadığı gerekçesiyle 18 ay futboldan men cezası almıştı. Nisan 2017'de başlayan cezası daha sonra 5 ay düşürülen Barton, 2 Haziran itibarıyla sahalara dönebilecek.

    Futbolculuk dönemindeki agresif tavırlarıyla akıllarda yer eden Barton, , , , Olympique Marsilya, Rangers ve son olarak Burnley'de forma giymişti.

    Fleetwood Town, ligde 43 hafta sonunda topladığı 54 puanla 14. sırada bulunuyor.

    1. 18.4.2018 19:51
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