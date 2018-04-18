Joey Barton, Fleetwood Town'ın teknik direktörü oluyor
İngiltere 3. Futbol Ligi (League One) ekibi Fleetwood Town'da teknik direktörlük görevi için Joey Barton ile anlaşma sağlandı.
İngiltere 3. Futbol Ligi (League One) ekibi Fleetwood Town'da teknik direktörlük görevi için Joey Barton ile anlaşma sağlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki İngiliz Barton ile sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Barton'ın teknik direktörlük görevini 2 Haziran'dan itibaren John Sheridan'dan devralacağı belirtildi.
İlk teknik adamlık deneyimini yaşayacak Barton, 26 Mart 2006-13 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan karşılaşmalara bin 260 kez bahis oynadığı gerekçesiyle 18 ay futboldan men cezası almıştı. Nisan 2017'de başlayan cezası daha sonra 5 ay düşürülen Barton, 2 Haziran itibarıyla sahalara dönebilecek.
Futbolculuk dönemindeki agresif tavırlarıyla akıllarda yer eden Barton, Manchester City, Newcastle United, Queens Park Rangers, Olympique Marsilya, Rangers ve son olarak Burnley'de forma giymişti.
Fleetwood Town, ligde 43 hafta sonunda topladığı 54 puanla 14. sırada bulunuyor.
- 18.4.2018 19:51
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
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nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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