Chelsea’de hedef Sarri – Fotomaç – 14 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’de hedef Sarri

    Chelsea’de hedef Sarri

    'de yönetiminde geçtiğimiz sezon şampiyon olduktan sonra bu yıl hüsran yaşayan hoca değişikliğine gidecek.

    'de yönetiminde geçtiğimiz sezon şampiyon olduktan sonra bu yıl hüsran yaşayan hoca değişikliğine gidecek. Soyunma odası üzerindeki hakimiyetini tamamen kaybeden Conte gönderilecek. Mavilerin düşündüğü isim 'ye bu sezon mükemmel bir futbol oynatan Maurizio Sarri. 9 milyon euro'luk fesih bedelini de karşılaşacaklar.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Chelsea’de hedef Sarri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN