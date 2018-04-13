Şok eden olay! Antonio Candreva dalak parçaladı!
Pazar günü oynanan Torino-Inter karşılaşmasında Antonio Candreva'nın kullandığı frikiğin, bir güvenlik görevlisinin beline gelmesi sonucu görevlinin dalağının parçalandığı ortaya çıktı. Görevli, ağrı hissetmesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve dalağı ameliyatla alındı.
İtalya Serie A'da Inter'in geçtiğimiz Pazar günü Torino ile karşılaştığı mücadelede inanılmaz bir olay yaşandı.Torino'nun 1-0 üstün götürdüğü mücadele esnasında Inter forması giyen Antonio Candreva'nın kullandığı serbest vuruş bir güvenlik görevlisinin beline isabet etti.
Beline gelen şut sonrasında şiddetli bir ağrı hisseden güvenlik görevlisi, ilk etapta yaşanan olayın ne derecede önemli olduğunun farkına varmadı. Antonio Candreva'nın kullandığı frikiğin, bir güvenlik görevlisinin beline gelmesi sonucu görevlinin dalağının parçalandığı ortaya çıktı.
Candreva'nın şutunda dalgağına top gelen görevli, ağrı hissetmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Hastaneye kaldırıldığı anda ise görevlinin dalağından büyük bir problem yaşadığı doktorlar tarafından tespit edildi.
Şutun gelmesiyle dalağı parçalanan güvenlik görevlisi, acilen ameliyata alındı. Talihsiz kişinin dalağının parçalandığı ve ameliyat ile dalağın alınması gerektiği kararlaştırıldı.
Yapılan ameliyatta dalağı alınan stad görevlisinin durumu ameliyatın ardından kısa bir dinlenme süreci sonrasında normale döndü.Yaşanan bu olaydan sonra iki kulübün de görevliye ziyarette bulunduğu ve güvenlik detaylarının da yeniden gözden geçirileceği belirtildi.
Antonio Candreva veya Inter Kulübü ise durumla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Torino mücadeleyi Adem Ljajic'in attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.Stad görevlisinin dalağını parçalayan Candreva, 59 dakika sahada kaldı. 59. dakikada oyundan çıkan Antonio Candreva yerini Rafinha'ya bıraktı.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:11
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Toplam 14
Yorum
MR.TOKCAN 1-YAN HAKEM KASTİ OLMADAN HATA YAPMIŞTIR. BİR HAFTA DİNLENDİRELİM. 2-BİLEREK HATA YAPMA SÖZ KONUSU İSE KARAR SONRA VERİLECEK.MAÇ VERME.
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Toplam 4
Yorum
memoli Bu başaksehri nekadar gözünüzde büyütüyorsunuz sanki deplasmanda oynuyorsunuz. Rahat olun rahat yenin inanın galibiyet kendiliğinden gelecek
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Toplam 7
Yorum
GFB En iyi hizmet istifa etmek aziz için.
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