Sevinçten çıldıran Roma Başkanı James Pallotta'ya ceza!
Şampiyonlar Ligi'nde Roma'nın Barcelona'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İtalya kulübün başkanı James Pallotta, tarihi çeşme ve süs havuzlarına girmenin yasak olduğu Roma'da yaptığı sevinç gösterisi nedeniyle cezaya çarptırıldı.
Pallotta coşkulu taraftarların tezahüratları eşliğinde, meydandaki tarihi Fontana dei Leoni isimli süs havuzuna atladı. Süs havuzundaki kutlaması tepki çeken James Pallotta, bunun üzerine Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi ile görüştü ve özür diledi.
Roma Başkanı Pallotta, 450 Euro'luk cezayı ödedi ve 230 bin Euro bağış yapma sözü verdi.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:14
-
Ya tamam ya devam maçı: Galatasaray - Başakşehir
Toplam 2
Yorum
birine dewam diğerine tamam ÜMİT BJKye ümit verdi. FB UMUTla umutlandı. Cüneyt GSyi kazandırmayınca maç alamadı. demekki bu hafta 3ü de kazanacak.
-
Ya tamam ya devam maçı: Galatasaray - Başakşehir
Toplam 2
Yorum
ligin kader maçı mukadder hakemlerle EPRİYANU VE EMRE hem fb hem bjk maçında cezalı. ümit ve umuta maç var kazandıramayan cüneyte maç yok.
-
İtalyanlar yazdı: Mandzukic geliyor
Toplam 3
Yorum
beşiktaş aboubakar
Sevinçten çıldıran Roma Başkanı James Pallotta'ya ceza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.