Sevinçten çıldıran Roma Başkanı James Pallotta'ya ceza!

Pallotta coşkulu taraftarların tezahüratları eşliğinde, meydandaki tarihi Fontana dei Leoni isimli süs havuzuna atladı. Süs havuzundaki kutlaması tepki çeken James Pallotta, bunun üzerine Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi ile görüştü ve özür diledi.



Roma Başkanı Pallotta, 450 Euro'luk cezayı ödedi ve 230 bin Euro bağış yapma sözü verdi.