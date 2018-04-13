Sevinçten çıldıran Roma Başkanı James Pallotta'ya ceza! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Sevinçten çıldıran Roma Başkanı 'ya ceza!

    Sevinçten çıldıran Roma Başkanı James Pallotta'ya ceza!

    Şampiyonlar Ligi'nde Roma'nın 'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından kulübün başkanı , tarihi çeşme ve süs havuzlarına girmenin yasak olduğu Roma'da yaptığı sevinç gösterisi nedeniyle cezaya çarptırıldı.

    Pallotta coşkulu taraftarların tezahüratları eşliğinde, meydandaki tarihi Fontana dei Leoni isimli süs havuzuna atladı. Süs havuzundaki kutlaması tepki çeken , bunun üzerine Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi ile görüştü ve özür diledi.

    Roma Başkanı Pallotta, 450 Euro'luk cezayı ödedi ve 230 bin Euro bağış yapma sözü verdi.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:14
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