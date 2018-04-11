Roma başkanını havuza attılar!
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in forma giydiği İtalyan ekibi Roma, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı eleyerek tarihi bir başarıya imza atarken Kulüp Başkanı James Pallotta’da taraftarlarla birlikte bu tarihi başarıyı kutladı. Zaferin coşkusunu sonuna kadar yaşayan İtalyan taraftarlar kulüp başkanı James Pallotta’yı Roma’da bulunan Piazza del Popolo meydanı’ndaki havuza attı.
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