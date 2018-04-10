Grasshoppers'ta Murat Yakın dönemi sona erdi – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Grasshoppers'ta dönemi sona erdi

    Grasshoppers'ta <a href="/index/murat-yakin?id=ac4a8e0f-8226-49c4-a8c5-d4aaf39aad38" class="" rel="tag">Murat Yakın</a> dönemi sona erdi

    İsviçre Birinci Futbol Ligi takımlarından Grasshoppers, teknik direktör ve antrenör kardeşi Hakan Yakın ile yollarını ayırdı.

    Ligde son 5 haftada galibiyet alamayan İsviçre ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada, kulüp başkanı Stephan Anliker ve arasında gerçekleşen toplantının ardından ayrılık kararının alındığını bildirdi.

    Geçiş döneminde takımı sportif direktör Mathias Walther ile eski antrenörler Patrick Schnarwiler ile Timo Jankowski'nin çalıştıracağı kaydedildi.

    Grasshoppers'ta yedi aydır görev yapan 43 yaşındaki , çıktığı 25 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:59
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