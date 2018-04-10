Grasshoppers'ta Murat Yakın dönemi sona erdi
İsviçre Birinci Futbol Ligi takımlarından Grasshoppers, teknik direktör Murat Yakın ve antrenör kardeşi Hakan Yakın ile yollarını ayırdı.
Ligde son 5 haftada galibiyet alamayan İsviçre ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada, kulüp başkanı Stephan Anliker ve Murat Yakın arasında gerçekleşen toplantının ardından ayrılık kararının alındığını bildirdi.
Geçiş döneminde takımı sportif direktör Mathias Walther ile eski antrenörler Patrick Schnarwiler ile Timo Jankowski'nin çalıştıracağı kaydedildi.
Grasshoppers'ta yedi aydır görev yapan 43 yaşındaki Murat Yakın, çıktığı 25 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik aldı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 14:59
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Yine de başlamam!
Toplam 2
Yorum
alik ilk 11 yada yedek oynamasını hocası bilir. onun taktiği.planı vardır.
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Gol patlaması
Toplam 2
Yorum
aslan beşiktaş ve akhisar maçlarında fb defansif oynadı gel at dedi golleri yedi.gitti 6 puan atak oynasaydı 6 puanı daha olacaktı.fiyasko
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Cevad Prekazi'den Belhanda'ya ağır eleştiri!
Toplam 1
Yorum
N0_Name Ben de Emre'yi severim fakat Emre de çok çalışmadı Gs'de oynamak için yoksa şimdi bu takımda Belhanda'nın yerine oynayabilirdi.
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