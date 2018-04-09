Türkiye'yi dostluk turnuvasında Semih Kılıçsoy temsil edecek
Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nın resmi ortağı Gazprom tarafından çocuklar için organize edilen Dostluk İçin Futbol programının altıncı sezonu başladı. Haziran ayında Moskova’da düzenlenecek 2018 Dostluk İçin Futbol Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi Beşiktaş’ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy temsil edecek.
Türkiye'nin beşinci kez katıldığı programın bu yılki ana etkinlikleri 8-15 Haziran tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında 211 ülke ve bölgeden gelen çocuklar, 32 uluslararası dostluk takımının forması altında 2018 Dostluk İçin Futbol Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Şampiyonanın ardından tüm katılımcılar, 2018 Uluslararası Dostluk İçin Futbol Çocuk Forumu'nda spor dünyasının tanınmış isimleriyle bir araya gelecek. Projenin yerel etkinlikleri ise tüm katılımcı ülkelerde Haziran ayına kadar eşzamanlı olarak devam edecek.
Programda bu yıl Türkiye'yi temsil edecek genç gazeteci Eda Çelik ise, programın Türkiye'deki etkinliklerinin yanı sıra Moskova'daki etkinliklerini de Dostluk İçin Futbol Uluslararası Çocuk Basın Merkezi'nde takip edecek.
Dostluk İçin Futbol programı, diğer kültürlere ve milletlere saygı, eşitlik ve sağlıklı bir yaşam tarzı gibi temel değerlerin, futbol sevgisi aracılığıyla genç nesillerde teşvik edilmesini amaçlıyor. Katılımcı çocuklar her yıl, programın dokuz değeri olan dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, özveri, zafer, gelenek ve onuraen yüksek düzeyde bağlılık gösteren ve bu doğrultuda sosyal girişimlerde bulunan bir futbol takımını, Dokuz Değer Kupası'nın sahibi olarak belirliyor.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:20
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Şener Özbayraklı: 'İç saha maçlarında üzerimizde baskı oluyor'
Toplam 3
Yorum
troy fener ne kadar şanslı mesela merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle ceza almıyor, çünkü maça seyirci gelmiyor :))
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Fenerbahçe, Osmanlıspor'u yenerek zirveye mesaj verdi: Ensenizdeyim
Toplam 5
Yorum
fatih kör fatih kardeş bi doktora gir gözlükşart sana
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Galatasaray'da kart sınırındaki futbolcular
Toplam 4
Yorum
luısao tercüme edermisin
Türkiye'yi dostluk turnuvasında Semih Kılıçsoy temsil edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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