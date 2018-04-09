Türkiye'yi dostluk turnuvasında Semih Kılıçsoy temsil edecek – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Türkiye'yi dostluk turnuvasında temsil edecek

    Türkiye'yi dostluk turnuvasında Semih Kılıçsoy temsil edecek

    Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nın resmi ortağı Gazprom tarafından çocuklar için organize edilen Dostluk İçin programının altıncı sezonu başladı. Haziran ayında Moskova’da düzenlenecek İçin Futbol Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi Beşiktaş’ın genç oyuncusu temsil edecek.

    Dünya çapında 2013 yılından bu yana Gazprom tarafından yürütülen Dostluk İçin 'a bu yıl 211 ülke ve bölgeden, 12 yaş grubu çocuklar katılıyor. Her bir katılımcı ülke, projede 12 yaşında bir genç oyuncu ve aynı yaş grubundan bir genç gazeteci ile temsil ediliyor. Dostluk İçin Futbol'da bu yıl Türkiye'yi temsil edecek genç elçi, düzenlenen seçmeler sonucunda Beşiktaş'ın oyuncusu olarak belirlendi.

    Türkiye'nin beşinci kez katıldığı programın bu yılki ana etkinlikleri 8-15 Haziran tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında 211 ülke ve bölgeden gelen çocuklar, 32 uluslararası dostluk takımının forması altında İçin Futbol Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Şampiyonanın ardından tüm katılımcılar, 2018 Uluslararası Dostluk İçin Futbol Çocuk Forumu'nda spor dünyasının tanınmış isimleriyle bir araya gelecek. Projenin yerel etkinlikleri ise tüm katılımcı ülkelerde Haziran ayına kadar eşzamanlı olarak devam edecek.

    Programda bu yıl Türkiye'yi temsil edecek genç gazeteci Eda Çelik ise, programın Türkiye'deki etkinliklerinin yanı sıra Moskova'daki etkinliklerini de Dostluk İçin Futbol Uluslararası Çocuk Basın Merkezi'nde takip edecek.

    Dostluk İçin Futbol programı, diğer kültürlere ve milletlere saygı, eşitlik ve sağlıklı bir yaşam tarzı gibi temel değerlerin, futbol sevgisi aracılığıyla genç nesillerde teşvik edilmesini amaçlıyor. Katılımcı çocuklar her yıl, programın dokuz değeri olan dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, özveri, zafer, gelenek ve onuraen yüksek düzeyde bağlılık gösteren ve bu doğrultuda sosyal girişimlerde bulunan bir futbol takımını, Dokuz Değer Kupası'nın sahibi olarak belirliyor.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:20
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