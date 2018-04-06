Osman Aşkın Bak: "Bu coğrafyada güçlü olmak lazım" – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    : "Bu coğrafyada güçlü olmak lazım"

    Osman Aşkın Bak: "Bu coğrafyada güçlü olmak lazım"

    Gençlik ve Spor Bakanı , "Kim ne derse desin bu coğrafyada yaşamak kolay değil. Bu coğrafyada güçlü olmak lazım." dedi.

    AK Parti Selçuk İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bak, 'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini anımsatarak, oynanan oyunlara rağmen ülkenin çok daha iyi noktalara geleceğini belirtti. Büyüme rakamlarının bunu gösterdiğini vurgulayan Bak, şöyle konuştu:

    "Kim ne derse desin bu coğrafyada yaşamak kolay değil. Bu coğrafyada güçlü olmak lazım. Bu güçlü olmak da birlikten, beraberlikten geçiyor. Birbirimize saygı ve sevgimiz olacak, birbirimize inanacağız. Bizim için özellikle şu çok önemli, teşkilat, teşkilat, teşkilat. Teşkilata güvenmek lazım, inanmak lazım, teşkilatımızı her zaman desteklemek lazım."

    - Metin Oktay Yerleşkesi ve Alsancak Stadı'nda inceleme

    Daha sonra Altınordu'nun Torbalı'daki Yerleşkesi'ne geçen Bak, Altınordu Kulübü Başkanı 'dan tesis ve kulübün yapısı hakkında bilgi aldı. Bak, yerleşkedeki "Besi Hayvanları Örnek Yaşam Alanı"nda tavuk yumurtaları topladı ve sahalarda incelemelerde bulundu.

    Daha sonra yıkıldıktan sonra tekrar yapımına başlanan Alsancak Stadı'na giden Bak, yüklenici firmadan stat inşaatı hakkında bilgi aldı.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:20
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