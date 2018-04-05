Neymar ayrılıyor – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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HEPSİ
    05 Nisan 2018, Perşembe
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    ayrılıyor

    <a href="/index/neymar?id=01e7424a-e0e3-4fd7-8dac-57377c2e86b6" class="" rel="tag">Neymar</a> ayrılıyor
    222 milyon euro serbest kalma bedeli ile 'ye transfer olan 'ın 'da mutsuz olduğu iddia ediliyor. Brezilyalı futbolcuyla ilgili tüm gelişmeleri takip eden İspanyol basını, 25 yaşındaki oyuncunun 'den ayrılmak istediğini ileri sürüyor.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:40
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