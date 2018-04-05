Bakanlıktan milli ampute atlete anlamlı destek

Nurullah Kart'a protezini Ankara'daki Naili Moran Atletizm Tesisleri'nde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın verdi.

Türkiye'de ilk defa bir sporcunun sahip olduğu, dünyada ise sadece 15 sporcuda bulunan bir sistemle hazırlanan yeni protezine kavuşan Nurullah Kart'ı ilk antrenmanında izleyen Boynukalın, yaptığı açıklamada, milli para-atletle sosyal medyada başlattığı kampanya sonucunda tanıştıklarını belirterek, "Nurullah, 37 yaşında, 4 sene önce çok geç protezle tanıştı ve büyük başarılar elde etti. Bir ABD'linin koşu protezi hediye etmesiyle başlayan bir hikayesi var. Bugüne kadar öyleydi. Kendinize ait olmayan ayakkabı numarasıyla Avrupa dördüncüsü oluyorsunuz. Bu bizi çok duygulandıran bir hikayeydi." diye konuştu.

Kampanyanın ardından bakanlık olarak destekçi olma sözü verdiklerini ve Turkcell sponsorluğunda sürece başladıklarını aktaran Boynukalın, "Bugün de en mutlu günümüz. Beraber önce gidip protezimizi teslim aldık. Göreve geldiğimden beri en mutlu günlerimden biri. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın bize verdiği motivasyon olmasa bunları yapamazdık. Turkcell ailesine teşekkür etmemiz gerekiyor. Bundan sonra kendisine eski Avrupa dördüncüsü diyoruz. Hemen forma girmeye başlamış. İnşallah Avrupa, dünya birincilikleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Engelli sporunun gelişimine yönelik yapılan önemli çalışmaların mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Boynukalın, şöyle devam etti:

"Bu hedef, fikir, paradigma değişiminin mimarı, siyasi bağlamda bizim üstümüz, cumhurbaşkanımız olduğu için söylemiyorum, bir insan olarak Recep Tayyip Erdoğan'dır. Nerede engelli sporcu varsa samimiyeti, ikili ilişkileri... Bizi her defasında 'Bu çocukların ihtiyaçlarının hepsini karşılıyorsunuz değil mi' diye olayı takip edişi, hesap soruşu, bir daha bir daha soruşu... İnanın bizdeki paradigma değişimini sağlayan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır."

Nurullah Kart da 16-17 yaşlarındayken koşu proteziyle koşabileceğini öğrendiğini, o zaman almak istemesine rağmen destek bulamadığını söyledi.

İlk protezini ABD'den bir firmanın hediye etmesiyle aldığını anlatan Kart, "2013 yılının Aralık ayında koşmaya başladım. Belirli bir yol kat ettim. Almanya'ya gelip gittim. Daha iyi nasıl koşabilirim diye oradaki atletlerle çalıştım ve sonunda öğrendim. Orada da olimpiyat ve dünya şampiyonu olan rakibim var. Aynı klasmanda yarışıyoruz. O da kendi eski yaylarından birini bana verdi. O şekilde devam ediyordum ama protez de bir alet olduğu için belli bir ömrü var. Ben ikinci el eski bir protezle koşuya başlamıştım." şeklinde konuştu.

Sosyal medyadan yaptığı çağrıyı hatırlatan Kart, "Bu ülke için yarışıyorum ama durumum budur, diye anlattım. Sağ olsun Sayın Bakan Yardımcımız bana ulaştı. Her şeyden önce bana bir arkadaş gibi davrandı ve bu durum beni oldukça motive etti." dedi.

Açıklamaların ardından protezini deneyen Kart ile Boynukalın, pistte kısa mesafe koştu.

Milli para-atlet Nurullah Kart, yeni koşu proteziyle ağustos ayında Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek Avrupa Para-Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.