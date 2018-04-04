Türkiye'ye gelmesi beklenen yıldızlar! – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    'ye gelmesi beklenen yıldızlar!

    Türkiye'ye gelmesi beklenen yıldızlar!

    Liglerin sonu yaklaşırken transfer sezonunun heyecanı bizi bekliyor. Takımlarını güçlendirmek isteyen kulüpler ise arayışa şimdiden başladı. İşte şimdiye kadar transferi gündeme gelen isimler...

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:26
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