Türkiye'ye gelmesi beklenen yıldızlar!
Liglerin sonu yaklaşırken transfer sezonunun heyecanı bizi bekliyor. Takımlarını güçlendirmek isteyen kulüpler ise arayışa şimdiden başladı. İşte şimdiye kadar transferi gündeme gelen isimler...
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:26
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda hayir hepside türk takimlari bilir beni cünki ptt de dahil superligde benle oynar,dün fb nin yaptiklarinida biliom,biride merak etse örense
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda tek yandigim,yaziklar olsun be bi türk takimi merak etsede gelsede bende izlese maci yok kimse ögrenmek istemio sona mngalda kül kalmio
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Bayern hata yapmadı!
Toplam 1
Yorum
hakan az attı
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