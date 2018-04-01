Melo yine sahayı karıştırdı! – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Melo yine sahayı karıştırdı!

    Melo yine sahayı karıştırdı!

    Palmeiras forması giyen , Corinthians maçıdan rakibine dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Melo maç sonu yaptığı açıklamada, "İlk defa hiçbir şey yapmadığım halde atıldım. Benim adım çıkmış" dedi.

    Karşılaşmanın ilk yarısında kazanılan bir serbest vuruş sonrası saha içinde ortalık karıştı. Olaya müdahil olan , rakibine yaptığı müdahale sonrası gördü.

    Karşılaşmayı Palmeiras, 7. dakikada Miguel Borja'nın kaydettiği golle 1-0 kazandı.

    Maçın ardından açıklamada bulunan G.Saray'ın eski yıldızı, "İlk defa hiçbir şey yapmadığım halde atıldım. Benim adım çıkmış. Bunun bedelini ödedim. Kırmızı kartın sebebi bu" dedi.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:25
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