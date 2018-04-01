Melo yine sahayı karıştırdı!

Karşılaşmanın ilk yarısında kazanılan bir serbest vuruş sonrası saha içinde ortalık karıştı. Olaya müdahil olan Felipe Melo, rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

Karşılaşmayı Palmeiras, 7. dakikada Miguel Borja'nın kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Maçın ardından açıklamada bulunan G.Saray'ın eski yıldızı, "İlk defa hiçbir şey yapmadığım halde atıldım. Benim adım çıkmış. Bunun bedelini ödedim. Kırmızı kartın sebebi bu" dedi.