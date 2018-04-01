Melo yine sahayı karıştırdı!
Palmeiras forması giyen Felipe Melo, Corinthians maçıdan rakibine dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Melo maç sonu yaptığı açıklamada, "İlk defa hiçbir şey yapmadığım halde atıldım. Benim adım çıkmış" dedi.
Karşılaşmanın ilk yarısında kazanılan bir serbest vuruş sonrası saha içinde ortalık karıştı. Olaya müdahil olan Felipe Melo, rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.
Karşılaşmayı Palmeiras, 7. dakikada Miguel Borja'nın kaydettiği golle 1-0 kazandı.
Maçın ardından açıklamada bulunan G.Saray'ın eski yıldızı, "İlk defa hiçbir şey yapmadığım halde atıldım. Benim adım çıkmış. Bunun bedelini ödedim. Kırmızı kartın sebebi bu" dedi.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:25
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İngiliz devi servet önerdi!
Toplam 1
Yorum
Salih 6107 14 değil de 25 m. paunda olabilir, para çarçur edilmeyecekse. Neticede bizim evladımız, gittiği yerde yeni s. imzalamaz, bedava geri alırız.
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 3
Yorum
ali jübile yapacak adamları getirip de ne yapacaksınız. Van Persi örneği yok mu önümüzde bunların da olacağı bu sonunda.
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 2
Yorum
Fikri ŞEN Evet Mesut fenerbahçeliyim diyor bence parayı kim verirse ona gider ha Türkiyede de parayı hesapsız harcayan bir Fb.var emeklilik günlerini
Melo yine sahayı karıştırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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