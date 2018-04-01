Londra derbisinde Delle Alli rüzgarı – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Londra derbisinde Delle Alli rüzgarı

    Londra derbisinde Delle Alli rüzgarı

    İngiltere'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta , Tottenham'ı konuk etti. İlk 4 sıranın Şampiyonlar Ligi'ne gittiği 'nde, 4.sıradaki Tottenham, 5.sıradaki 'yi mağlup ederek aradaki puan farkını 8'e çıkardı.

    İngiltere'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta , Tottenham'ı konuk etti. İlk 4 sıranın Şampiyonlar Ligi'ne gittiği 'nde, 4.sıradaki Tottenham, 5.sıradaki 'yi mağlup ederek aradaki puan farkını 8'e çıkardı.

    30.dakikada Morata'nın attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi Chelsea, skor avantajını koruyamadı. İlk yarının bu skorla bitmesi beklenirken Eriksen'in 45+1. dakikada attığı golle takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

    İkinci yarıda üstünlüğü tamamen ele geçiren Tottenham'da bu sefer sahneye çıkan isim genç yıldız Dele Alli oldu. 62. ve 66. dakikalarda attığı gollerle takımını zorlu deplasmanda öne geçiren Alli, karşılaşmanın skorunu belirledi.

    Bu skorla beraber son 4 maçında 3. kez kaybeden Chelsea, Şampiyonlar Ligi şansını da büyük ölçüde kaybetti.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:42
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