Londra derbisinde Delle Alli rüzgarı
İngiltere'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Chelsea, Tottenham'ı konuk etti. İlk 4 sıranın Şampiyonlar Ligi'ne gittiği İngiltere Premier Ligi'nde, 4.sıradaki Tottenham, 5.sıradaki Chelsea'yi mağlup ederek aradaki puan farkını 8'e çıkardı.
30.dakikada Morata'nın attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi Chelsea, skor avantajını koruyamadı. İlk yarının bu skorla bitmesi beklenirken Eriksen'in 45+1. dakikada attığı golle takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.
İkinci yarıda üstünlüğü tamamen ele geçiren Tottenham'da bu sefer sahneye çıkan isim genç yıldız Dele Alli oldu. 62. ve 66. dakikalarda attığı gollerle takımını zorlu deplasmanda öne geçiren Alli, karşılaşmanın skorunu belirledi.
Bu skorla beraber son 4 maçında 3. kez kaybeden Chelsea, Şampiyonlar Ligi şansını da büyük ölçüde kaybetti.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:42
-
Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
-
Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
-
Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
Londra derbisinde Delle Alli rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.