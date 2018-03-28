Devrim gibi kararlar
UEFA, gelecek 3 sezondaki kulüp organizasyonlarında bazı kural değişikliklerine gitti.
UEFA, gelecek 3 sezondaki kulüp organizasyonlarında bazı kural değişikliklerine gitti. Yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi maçları Türkiye'de artık Avrupa kış saatindeyken 20:55 ve 23:00'te, Avrupa yaz saatindeyken ise 19:55 ve 22:00'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa'da uzatmaya gidilen maçlarda, 4. oyuncu değişikliğine izin verilecek. Finallerde ise kadroda 18 yerine 23 oyuncu bulundurulabilecek.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:50
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