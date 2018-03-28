Devrim gibi kararlar – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Devrim gibi kararlar

    Devrim gibi kararlar

    , gelecek 3 sezondaki kulüp organizasyonlarında bazı kural değişikliklerine gitti.

    , gelecek 3 sezondaki kulüp organizasyonlarında bazı kural değişikliklerine gitti. Yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi maçları 'de artık Avrupa kış saatindeyken 20:55 ve 23:00'te, Avrupa yaz saatindeyken ise 19:55 ve 22:00'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve 'da uzatmaya gidilen maçlarda, 4. oyuncu değişikliğine izin verilecek. Finallerde ise kadroda 18 yerine 23 oyuncu bulundurulabilecek.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:50
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