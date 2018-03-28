Bild'den Brezilya'ya ağır kapak! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Bild'den 'ya ağır kapak!

    Bild'den Brezilya'ya ağır kapak!

    Almanya önceki gün oynadığı hazırlık maçında 'ya evinde 1-0 kaybetti. Bu mağlubiyet alman medyasında geniş yer buldu. En ilginç manşeti ise Fussball Bild Gazetesi attı.

    Gazete, Dünya Kupası'ndaki 7-1'lik Brezilya galibiyetini hatırlattı ve "Skor 7-2 oldu" manşetini atarak okuyucularını şaşırttı.

    Bu manşet, sosyal medyadaki futbolseverlerin dikkatini çekti. Taraftarların tepkileri, "Çok güzel manşet. Futbolcularına yenilgi sonrasında bile sahip çıkmışlar. Örnek olacak bir manşet. Harika" şeklindeydi.

    Öte yandan Almanlar, böylelikle Euro 2016 yarı finalindeki Fransa maçının ardından ilk mağlubiyetini yaşadı ve 22 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı. ise öncesi moral kazandı.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:34
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