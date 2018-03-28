Bild'den Brezilya'ya ağır kapak!
Almanya önceki gün oynadığı hazırlık maçında Brezilya'ya evinde 1-0 kaybetti. Bu mağlubiyet alman medyasında geniş yer buldu. En ilginç manşeti ise Fussball Bild Gazetesi attı.
Bu manşet, sosyal medyadaki futbolseverlerin dikkatini çekti. Taraftarların tepkileri, "Çok güzel manşet. Futbolcularına yenilgi sonrasında bile sahip çıkmışlar. Örnek olacak bir manşet. Harika" şeklindeydi.
Öte yandan Almanlar, böylelikle Euro 2016 yarı finalindeki Fransa maçının ardından ilk mağlubiyetini yaşadı ve 22 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı. Brezilya ise Dünya Kupası öncesi moral kazandı.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 20:34
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