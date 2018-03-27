Komşudaki futbol maçları hakkında karar verildi – Fotomaç – 27 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Komşudaki maçları hakkında karar verildi

    Komşudaki <a href="/index/futbol?id=430973cb-2af0-47ed-96d4-924a356eb74b" class="" rel="tag">futbol</a> maçları hakkında karar verildi

    Süper Ligi'nde AEK-PAOK mücadelesinde çıkan olaylar sebebiyle askıya alınan maçlarının hafta sonundan itibaren kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.

    'da, PAOK'un başkanı Ivan Savvides'in silahla sahaya girmesinin ardından askıya alınan maçlarının hafta sonundan itibaren devam edileceği açıklandı.
    Reuters'te yer alan habere göre; hükümeti 12 Mart'tan bu yana askıda olan maçlarının hafta sonundan itibaren kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
    AEK maçında belindeki tabancasıyla sahaya girerek hakemlerin üzerine yürüyen İvan Savvides, daha sonra yaptığı bu hareket nedeniyle özür dilemişti.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 20:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Komşudaki maçları hakkında karar verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN