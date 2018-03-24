Hırvat futbolcu sahada hayatını kaybetti – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Hırvat futbolcu sahada hayatını kaybetti

    Hırvat futbolcu sahada hayatını kaybetti

    3. takımlarından Marsonia'nın oyuncusu Bruno Boban, maçta göğsüne top çarpmasının ardından yaşamını yitirdi.

    3. takımlarından Marsonia'nın oyuncusu Bruno Boban, maçta göğsüne top çarpmasının ardından yaşamını yitirdi.

    25 yaşındaki Hırvat futbolcu Boban, Hırvatistan 3. Futbol Ligi takımlarından Marsonia ile arasında oynanan maçta göğsüne top çarptıktan sonra yere yığıldı.

    Maçı izleyen taraftarlar ile yedek kulübesindeki doktor, bilincini kaybeden futbolcunun etrafında toplanırken, genç futbolcu birkaç dakika sonra olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Boban geçen hafta Varteks takımı ile oynanan maçta attığı 2 gol ile takımını 3-0 galip duruma getirmişti.

    Daha önce Slavonija ve Zagreb takımlarının formasını giyen Boban'ın vefatı taraftarları gözyaşlarına boğdu.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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