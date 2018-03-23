Neslihan Muratdağı, Ürdün-Tayvan maçını yönetecek – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    , -Tayvan maçını yönetecek

    Neslihan Muratdağı, Ürdün-Tayvan maçını yönetecek

    kokartlı hakem , -Tayvan maçını yönetecek.

    kokartlı hakem , Futbol Federasyonu'nun ismen daveti ile 24 Mart 2018 Cumartesi günü Ürdün ile Tayvan Kadın A arasında oynanacak hazırlık maçını yönetecek.

    Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Uluslararası Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak karşılaşmada Muratdağı'nın yardımcılıklarını ve dördüncü hakemliğini Ürdün Futbol Federasyonu'nun atayacağı hakemler yapacak.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:29
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