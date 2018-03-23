Neslihan Muratdağı, Ürdün-Tayvan maçını yönetecek
FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı, Ürdün-Tayvan maçını yönetecek.
Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Uluslararası Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak karşılaşmada Muratdağı'nın yardımcılıklarını ve dördüncü hakemliğini Ürdün Futbol Federasyonu'nun atayacağı hakemler yapacak.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:29
-
Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi!
Toplam 18
Yorum
SONMAÇINOLSUN taraftarlar arasında büyük bir çoğunluğun defterinde silikti zaten bu şahıs.
-
"Bana hemen kulüp bul!"
Toplam 6
Yorum
alik valbuena,ğuiliano,fernandao,aatıf ,elmas,oğuzkaan,ekici en çalışkan ve en iyileri
-
F.Bahçe'ye City modeli!
Toplam 1
Yorum
şekip madem hocasınıda örnek alın birazda futboldan anlayan biri olsun yani herşey ot çim beton değil.seviyeli saygılı adam gibi bir hocada bulun
Neslihan Muratdağı, Ürdün-Tayvan maçını yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.