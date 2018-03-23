Arjantin Messi olmadan da kazandı – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Arjantin Messi olmadan da kazandı

    Arjantin Messi olmadan da kazandı

    Etihad Stadı'nın ev sahipliği maçta Arjantin, 'yı 2-0 ile geçti. Messi karşılaşmayı yedek kulübesinden izledi.

    Johan Cruijff Arena'da oynanan hazırlık maçında , Hollanda'yı 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçta İngiltere'ye galibiyeti getiren golü, 56. dakikada Jesse Lingard attı. Beşiktaşlı futbolcu , Hollanda Milli Takımı'nda 66. dakikada oyuna girdi.

    ALMANYA VE İSPANYA YENİŞEMEDİ
    'nın Düsseldorf kentindeki Esprit Arena'da oynanan mücadelede , 6. dakikada Rodrigo'nun golüyle öne geçti. Dünya Kupası'nın son sahibi Almanya, 35. dakikada ile skora dengeyi getirdi ve ilk yarı berabere tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da skoru lehine değiştiremedi ve mücadele 1-1 berabere sona erdi. Türk asıllı futbolculardan 90 dakika sahada kalırken, 53. dakikada Sami Khedira'nın yerine oyuna girdi. Liverpoollu Emre Can ise yedek kulübesinde görev bekledi.

    ASTORİ UNUTULMADI
    İngiltere'nin Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Arjantin, 'yı 2-0 yendi. Barcelona'nın yıldızı 'nin yedek kulübesinde oturduğu maçta Arjantin'e galibiyeti getiren golleri, 75. dakikada Ever Banega ve 85. dakikada Manuel Lanzini kaydetti. İtalya Milli Takımı oyuncuları, bu ay başında hayatını kaybeden takım arkadaşları Davide Astori'yi unutmadı. Isınmaya Astori'nin 13 numaralı formasıyla çıkan futbolcuların maçta giydikleri formada ise "Davide her zaman bizimle, 13" yazısı yer aldı. Karşılaşma öncesinde de Astori için saygı duruşunda bulunuldu.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:53
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