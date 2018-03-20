Drogba'dan Messi'ye övgü

Fildişi Sahili'nin yıldız isimlerinden olan Didier Drogba, Barcelona forması giyen Lionel Messi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Futbolda birçok şeyi başarmış bir isim Messi. Şu an bile kariyerini noktayabilir. Eğer Dünya Kupası'nı da kazanırsa bu onu daha fazla efsane yapar. Kural dışı bir futbolcu. Pele ve Maradona'nın seviyesinden çok uzakta değil. (Yenişafak)