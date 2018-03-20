Drogba'dan Messi'ye övgü – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Drogba'dan Messi'ye övgü

    Drogba'dan Messi'ye övgü

    Bir dönem forması da giyen yıldız oyuncu , 'nın Arjantinli futbolcusu ile ilgili açıklamalar yaptı.

    Fildişi Sahili'nin yıldız isimlerinden olan , forması giyen hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

    Futbolda birçok şeyi başarmış bir isim Messi. Şu an bile kariyerini noktayabilir. Eğer 'nı da kazanırsa bu onu daha fazla efsane yapar. Kural dışı bir futbolcu. Pele ve Maradona'nın seviyesinden çok uzakta değil. (Yenişafak)

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:32
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