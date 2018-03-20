Drogba'dan Messi'ye övgü
Bir dönem Galatasaray forması da giyen yıldız oyuncu Didier Drogba, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ile ilgili açıklamalar yaptı.
Fildişi Sahili'nin yıldız isimlerinden olan Didier Drogba, Barcelona forması giyen Lionel Messi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
Futbolda birçok şeyi başarmış bir isim Messi. Şu an bile kariyerini noktayabilir. Eğer Dünya Kupası'nı da kazanırsa bu onu daha fazla efsane yapar. Kural dışı bir futbolcu. Pele ve Maradona'nın seviyesinden çok uzakta değil. (Yenişafak)
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:32
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Güneş hedef koydu! G.Saray maçına...
Toplam 5
Yorum
bjk advers Maç içinde herşeye nane olup tek bir olumlu iş yapmayan tolgay takımın gol yemesinin bir numaralı sorumlusudur topu kaptırıp yalandan düşsün
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Nagatomo'dan Fener'e ağır taş
Toplam 6
Yorum
Kosovali Pikachu ne anlar eger iyiyse Berbat interde yer bulurdu
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Güneş hedef koydu! G.Saray maçına...
Toplam 5
Yorum
arsen l. 8 maç 24 puandan hedef budur.Her takıma fark atacak kadro var farkında değilsin.BJK yi durdurdun bu sene.Karabükle oynarken bile korkuyorsun
Drogba'dan Messi'ye övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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