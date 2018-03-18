Cimbom dağıldı – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Cimbom dağıldı

    Cimbom dağıldı

    KADINLAR Ligi'nde evinde Çukurova 'a 75-54 kaybetti.

    Kadınlar Ligi'nde evinde Çukurova 'a 75-54 kaybetti. Cimbom'da Dubljevic ve Davis 10'ar sayı kaydetti. Çukurova'da Larkins 16 sayı, 13 ribaund ile oynadı. Hatay BŞB de OGM Ormanspor'u dış sahada 85-75'lik skorla geçmeyi bildi. de Adana ASKİ'yi dış sahada 71-62 ile mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
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