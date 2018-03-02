Neymar’dan şok haber – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    ’dan şok haber

    Neymar’dan şok haber
    'NİN 222 milyon euro bedelle Barcelona'dan kadrosuna kattığı 'dan kötü haber geldi. Ligde Monaco'ya karşı sakatlanan Brezilyalı futbolcunun sezonu kapattığı açıklandı. Tedavi sürecinin 3 ay süreceği belirtilen yıldız oyuncunun Rusya'da gerçekleştirilecek 2018 Dünya Kupası'nda da forma giymesinin zor olduğu ifade edildi.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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