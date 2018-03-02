Avrupa futbolunda zorlu hafta – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    futbolunda zorlu hafta

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    'nın önde gelen ülkelerinde bu hafta sonu sporseverleri heyecanlandıracak önemli maçlar oynanacak.

    'de 16 puan farkla liderliğini sürdüren yönetimindeki , 4 Mart Pazar günü 29. hafta maçında son şampiyon 'yi ağırlayacak.

    Ligdeki son 4 maçından üçünü kaybeden , geçen hafta Lig Kupası'nı müzesine götüren, ile 5 günde oynadığı iki maçta 6 gol atan deplasmanından galibiyetle ayrılmanın yollarını arayacak.

    MİLAN İNTER'İ KONUK EDECEK
    futbolunda bir başka büyük maç heyecanı da İtalya Birinci Ligi'nde (Serie A) yaşanacak. Milli futbolcu 'nun formasını giydiği , pazar günü oynanacak derbi mücadelesinde Inter'i konuk edecek.

    Şampiyonluk yarışında uzakta kalan iki takım arasında ilk yarıda oynanan ve Mauro Icardi'nin "hat-trick" yaptığı mücadeleyi Inter 3-2 kazanmıştı.

    CENGİZ ÜNDER'İN RAKİBİ NAPOLİ
    Serie A'da dikkati çeken bir diğer mücadelede ise son altı yılın şampiyonu 'un dört puan önünde yer alan lider , yarın sahasında Cengiz Ünderli Roma ile karşılaşacak.

    BARCELONA'NIN RAKİBİ ATLETİCO MADRİD
    İspanya Birinci Ligi'nde lider , kendisini 5 puan geriden takip eden 'i pazar günü sahasında ağırlayacak.

    İki takım arasındaki son beş maçın üçü 1-1 berabere sona ererken, diğer iki mücadeleyi Katalan ekibi deplasmanda 2-1'lik skorlarla kazandı.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:44
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