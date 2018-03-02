İngiltere Premier Lig'de 16 puan farkla liderliğini sürdüren Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, 4 Mart Pazar günü 29. hafta maçında son şampiyon Chelsea'yi ağırlayacak.

Ligdeki son 4 maçından üçünü kaybeden Chelsea, geçen hafta Lig Kupası'nı müzesine götüren, Arsenal ile 5 günde oynadığı iki maçta 6 gol atan Manchester City deplasmanından galibiyetle ayrılmanın yollarını arayacak.

MİLAN İNTER'İ KONUK EDECEK

Avrupa futbolunda bir başka büyük maç heyecanı da İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) yaşanacak. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, pazar günü oynanacak derbi mücadelesinde Inter'i konuk edecek.

Şampiyonluk yarışında uzakta kalan iki takım arasında ilk yarıda oynanan ve Mauro Icardi'nin "hat-trick" yaptığı mücadeleyi Inter 3-2 kazanmıştı.

CENGİZ ÜNDER'İN RAKİBİ NAPOLİ

Serie A'da dikkati çeken bir diğer mücadelede ise son altı yılın şampiyonu Juventus'un dört puan önünde yer alan lider Napoli, yarın sahasında Cengiz Ünderli Roma ile karşılaşacak.



BARCELONA'NIN RAKİBİ ATLETİCO MADRİD

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde lider Barcelona, kendisini 5 puan geriden takip eden Atletico Madrid'i pazar günü sahasında ağırlayacak.

İki takım arasındaki son beş maçın üçü 1-1 berabere sona ererken, diğer iki mücadeleyi Katalan ekibi deplasmanda 2-1'lik skorlarla kazandı.