Avrupa futbolunda zorlu hafta
Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinde bu hafta sonu sporseverleri heyecanlandıracak önemli maçlar oynanacak.
İngiltere Premier Lig'de 16 puan farkla liderliğini sürdüren Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, 4 Mart Pazar günü 29. hafta maçında son şampiyon Chelsea'yi ağırlayacak.
Ligdeki son 4 maçından üçünü kaybeden Chelsea, geçen hafta Lig Kupası'nı müzesine götüren, Arsenal ile 5 günde oynadığı iki maçta 6 gol atan Manchester City deplasmanından galibiyetle ayrılmanın yollarını arayacak.
MİLAN İNTER'İ KONUK EDECEK
Avrupa futbolunda bir başka büyük maç heyecanı da İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) yaşanacak. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, pazar günü oynanacak derbi mücadelesinde Inter'i konuk edecek.
Şampiyonluk yarışında uzakta kalan iki takım arasında ilk yarıda oynanan ve Mauro Icardi'nin "hat-trick" yaptığı mücadeleyi Inter 3-2 kazanmıştı.
CENGİZ ÜNDER'İN RAKİBİ NAPOLİ
Serie A'da dikkati çeken bir diğer mücadelede ise son altı yılın şampiyonu Juventus'un dört puan önünde yer alan lider Napoli, yarın sahasında Cengiz Ünderli Roma ile karşılaşacak.
BARCELONA'NIN RAKİBİ ATLETİCO MADRİD
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde lider Barcelona, kendisini 5 puan geriden takip eden Atletico Madrid'i pazar günü sahasında ağırlayacak.
İki takım arasındaki son beş maçın üçü 1-1 berabere sona ererken, diğer iki mücadeleyi Katalan ekibi deplasmanda 2-1'lik skorlarla kazandı.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:44
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
fenerli birfenerbahçeli olarak yöneticierin enazından daha ortamı sakinleştirmeleri lazım şunu iki takım oyuncuları kendilerine sorsun futbol bu mu
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Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a jest
Toplam 1
Yorum
Vatandas Ben oraya ayak basmam demenin nazik sekli. Buna da bizde jest deniyor...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
kosabora şahite gerek yok, aynı oda da bi yarım saat yalnız kalın o sizi ikna eder.
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