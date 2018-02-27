Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Brezilyalı yıldız Neymar'ın ayak bileğinde yüksek deformasyonlu burkulma ve ayak tarak kemiklerinde kırık olduğunu açıkladı.
REAL MADRİD RÖVANŞINDA YOK
Neymar, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 6 Mart'ta Real Madrid ile oynanacak rövanş mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. PSG, deplasmanda oynanan ilk maçı 3-1 kaybetmişti.
Yıldız oyuncu yaz döneminde 200 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan kadroya katılmış ve PSG ile çıktığı 30 maçta 29 gole imza atmıştı.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:45
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Yorum
bjk aykut kocamana bu kadar yüklenilmesini anlamıyorum ortada bir gercek var fenerin kadrosu beşiktaş kadar iyi degil yedekler yetersiz normal
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Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Aykut hoca nasıl oluyor da 30 ncu dakikadan sonra tek kaleye dönen maça müdahale edemedin , nasıl hazırladın takımı derbiye söyle.
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Alper Potuk tepkisi
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Atıf ta ,Alper de Aykut hocaya göre Valbueana dan daha iyi oyuncular , ne demek lazım bilemedik , bir Alper mi hepsi kötüydü oyuncuların.
PSG'de Neymar şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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