PSG'de Neymar şoku! – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    'de şoku!

    <a href="/index/psg?id=e5852061-6944-49ff-acc0-3187f09e8636" class="" rel="tag">PSG</a>'de <a href="/index/neymar?id=01e7424a-e0e3-4fd7-8dac-57377c2e86b6" class="" rel="tag">Neymar</a> şoku!

    1 ekiplerinden Saint-Germain (), Brezilyalı yıldız 'ın ayak bileğinde yüksek deformasyonlu burkulma ve ayak tarak kemiklerinde kırık olduğunu açıkladı.

    1'de en yakın takipçisine 14 puan fark atarak liderlik koltuğunda bulunan 'de yıldız oyuncu şoku yaşanıyor. Pazar günü oynanan Marsilya maçında sağ ayağından sakatlanan Brezilyalı yıldızın ayak bileğinde yüksek deformasyonlu burkulma ve ayak tarak kemiklerinde kırık olduğu ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun ne zaman sahalara döneceği belirtilmezken, 'ın 3-4 hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor.

    REAL MADRİD RÖVANŞINDA YOK
    , Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 6 Mart'ta ile oynanacak rövanş mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. , deplasmanda oynanan ilk maçı 3-1 kaybetmişti.

    Yıldız oyuncu yaz döneminde 200 milyon Euro karşılığında 'dan kadroya katılmış ve ile çıktığı 30 maçta 29 gole imza atmıştı.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:45
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