Balona röveşata yapan genç ilk maçında 2 gol attı – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Balona röveşata yapan genç ilk maçında 2 gol attı

    Balona röveşata yapan genç ilk maçında 2 gol attı

    Başkentte balona röveşata yapmaya çalışırken güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve ardından televizyonların haber bültenlerinde yer alan , 1'inci Amatör Küme B Grubu takımlarından formasıyla ilk maçına çıktı.

    'da balona röveşata yapmak isterken güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine kamuoyunun gündemine gelen Türkücü'ye, kente döndükten sonra sahip çıkarak kadrosuna dahil etti.

    Takımla bir süredir antrenmanlara çıkan 'nün, lisans işlemleri de kısa süre önce tamamlandı. Türkücü, takımının Elbistan Cezaevispor ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez sahaya çıkarak 2 gol kaydetti.

    İlk golden sonra kendisini izlemeye gelen annesine sarılan Türkücü, golü annesine hediye ettiğini söyledi. Gülbey Türkücü'nün takımı, 90 dakika sonunda sahadan 5-3'lük skorla galip ayrıldı.



    "Zamanla daha iyi olacağım"
    Elbistan Belediyespor Teknik Direktörü Mutlu Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gülbey Türkücü'yü futbolcu yapacaklarına dair söz verdiklerini belirtti.

    Doğan, "Elimizden geldiğince ona sahip çıkmaya ve futbolcu ahlakıyla yetiştirmeye gayret ediyoruz. Yeşil sahalarda bizimle birlikte mücadele edecek. Şu an ilk maçına çıktı, ilk golünü de attı. İnşallah zamanla daha iyi olacak." dedi.

    Gülbey Türkücü de takıma uyum sorunu yaşadığını ancak zamanla daha iyi olacağını kaydetti.

    Anne Ayşe Türkücü ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Oğlum ilk maçına çıktı, ilk golünü attı. Çok heyecanlı ve gururluyum. İnşallah daha iyi olacak. Oğlum hayallerine kavuştu." diye konuştu.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:56
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