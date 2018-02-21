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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    'nın en değerli gençleri belli oldu! yıldız...

    Avrupa'nın en değerli gençleri belli oldu! Türk yıldız...

    Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan en değerli 100 genç futbolcu açıklandı.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:31
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