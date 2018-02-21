Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan en değerli 100 genç futbolcu açıklandı.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:31
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Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi
Toplam 27
Yorum
kelebek Come tooo Bestas ! Hahahahahahaha
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 20
Yorum
vana değil 11 kişi 13 kiş olsanız çıkamazdınız oradan adamlar hiç yorulmadan 5-0 biraz koşsalar ne olur bilemem haddinizi bileceksiniz uçmayın
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Janssen gezmelerde...
Toplam 5
Yorum
UZMAN DR ADAM PAZARDAN EŞEK Mİ ÇALIYOR ALIŞVERİŞ YAPIYOR NE OLMUŞ YANİ NE VAR YÜZ KIZARTICI Bİ SUÇ MU İŞLEMİŞ
Avrupa'nın en değerli gençleri belli oldu! Türk yıldız... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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