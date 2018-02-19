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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    'ın sahibi Çinli milyarder iflas etti

    Milan'ın sahibi Çinli milyarder iflas etti

    2 sene önce 'ı satın alan Çinli milyarder 'nin iflas ettiği açıklandı. Çinli milyarderin yardımcılarından geçtiğimiz hafta TT Arena Stadı'nı ziyaret etmiş ve G.Saray-Antalyaspor maçını tribünden izlemişti.

    'da yayın yapan Corriere della Sera'da yer alan habere göre; 'ı 740 milyon Euro'ya satın alan 'nin iflas ettiği belirtildi. Taobao'nun sahibi Çinli milyarderin Milan'ı satın aldığında kasasının zaten boş olduğu ifade edildi. Ülkesi 'de milyader iş adamından alacağı olan bankaların dava açtığı ve borçların tahsilatı için holdingin varlıklarının açık arttırmaya sunulduğu belirtildi.



    G.SARAY'I ZİYARET ETMİŞLERDİ
    Milan'ın patronu olan Yonghong'un yardımcısı , geçtiğimiz hafta Kulübünü ziyaret etmiş. Galatasaray-Antalyaspor maçını başkan ile birlikte tribünden izlemişlerdi. David Han Li'nin gelişi ile birlikte transfer ve satın alma söylentileri gündeme gelmişti.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:43
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