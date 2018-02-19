Milan'ın sahibi Çinli milyarder iflas etti

İtalya'da yayın yapan Corriere della Sera'da yer alan habere göre; Milan'ı 740 milyon Euro'ya satın alan Yonghong Li'nin iflas ettiği belirtildi. Taobao'nun sahibi Çinli milyarderin Milan'ı satın aldığında kasasının zaten boş olduğu ifade edildi. Ülkesi Çin'de milyader iş adamından alacağı olan bankaların dava açtığı ve borçların tahsilatı için holdingin varlıklarının açık arttırmaya sunulduğu belirtildi.







G.SARAY'I ZİYARET ETMİŞLERDİ

Milan'ın patronu olan Yonghong'un yardımcısı David Han Li, geçtiğimiz hafta Galatasaray Kulübünü ziyaret etmiş. Galatasaray-Antalyaspor maçını başkan Mustafa Cengiz ile birlikte tribünden izlemişlerdi. David Han Li'nin gelişi ile birlikte transfer ve satın alma söylentileri gündeme gelmişti.



