Milan'ın sahibi Çinli milyarder iflas etti
2 sene önce Milan'ı satın alan Çinli milyarder Yonghong Li'nin iflas ettiği açıklandı. Çinli milyarderin yardımcılarından David Han Li geçtiğimiz hafta TT Arena Stadı'nı ziyaret etmiş ve G.Saray-Antalyaspor maçını tribünden izlemişti.
İtalya'da yayın yapan Corriere della Sera'da yer alan habere göre; Milan'ı 740 milyon Euro'ya satın alan Yonghong Li'nin iflas ettiği belirtildi. Taobao'nun sahibi Çinli milyarderin Milan'ı satın aldığında kasasının zaten boş olduğu ifade edildi. Ülkesi Çin'de milyader iş adamından alacağı olan bankaların dava açtığı ve borçların tahsilatı için holdingin varlıklarının açık arttırmaya sunulduğu belirtildi.
G.SARAY'I ZİYARET ETMİŞLERDİ
Milan'ın patronu olan Yonghong'un yardımcısı David Han Li, geçtiğimiz hafta Galatasaray Kulübünü ziyaret etmiş. Galatasaray-Antalyaspor maçını başkan Mustafa Cengiz ile birlikte tribünden izlemişlerdi. David Han Li'nin gelişi ile birlikte transfer ve satın alma söylentileri gündeme gelmişti.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:43
-
Konyaspor’dan Beşiktaş'a gönderme!
Toplam 14
Yorum
mert_05 bu konyaspor ligden düşmeyi hakediyor durup dururken kaşınıyorlar hem suçlu hem güçlü....
-
Konyaspor’dan Beşiktaş'a gönderme!
Toplam 14
Yorum
muhittin Pepe ve tolgayla ilgili pozsyonlarda penaltı yok,ben değil hakem hocaları söylüyor,ama Talisca pozisyonlarında 2 konyalı oyun dışı kalıyordu
-
K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor...
Toplam 9
Yorum
gsli sen kendi takimin hakkinda konus, gs uzerinden prim yapiyorsun resmen. sana soran oldumuda cvp hakkin dogdu
Milan'ın sahibi Çinli milyarder iflas etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.