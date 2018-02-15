CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'de 22. haftanın perdesi açılıyor

    Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor

    Futbolda Spor Toto 'in 22. haftası, yarın yapılacak Atiker Konyaspor-Beşiktaş müsabakası ile başlayacak.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabakanın başlama saati 20.00.

    yapılan açıklamaya göre, 'de 22. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:
    20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

    17 Şubat Cumartesi:
    13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)

    16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Yeni 4 Eylül)

    19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

    18 Şubat Pazar:
    13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

    13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    16.00 Trabzonspor-Medipol (Medical Park)

    19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    19 Şubat Pazartesi:
    20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Ankara 19 Mayıs)

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN