Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor
Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası, yarın yapılacak Atiker Konyaspor-Beşiktaş müsabakası ile başlayacak.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabakanın başlama saati 20.00.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
18 Şubat Pazar:
13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19 Şubat Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Ankara 19 Mayıs)
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:51
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Toplam 13
Yorum
Ankara Kartalı Yıllardır federasyon ve disiplin kurulu Fatih Terim den korkar ve çekinirler.Bunu Ahmet Çakar bizzat spor programında itiraf etti.
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 14
Yorum
mustafa olçay sana..,senin rakibini de hocalığı da ve şampiyonun kim olacağını da öğretecek olan güneş biraz daha sabret..!!
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Kültürel bağımsızlık şart
Toplam 1
Yorum
joker62 BOP eş başkanıyım diyen adamın oğlu bağımsızlıktan vurgu yapıyor.Komikler
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