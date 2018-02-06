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    06 Şubat 2018, Salı
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    ve Beşiktaş istiyordu, imzayı attı...

    Galatasaray ve Beşiktaş istiyordu, imzayı attı...

    Bundesliga 2 takımlarından , milli futbolcu 'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.

    Bundesliga 2 takımlarından , 'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Alman ekibinden yapılan açıklamada milli oyuncunun 2019'a kadar Düsseldorf forması giyeceği belirtildi. 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon olduğu Fortuna Düsseldorf'da şu ana kadar 44 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

    Kaan Ayhan'ın ismi devre arası transfer döneminde ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:18
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