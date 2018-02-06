Galatasaray ve Beşiktaş istiyordu, imzayı attı...
Almanya Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.
Kaan Ayhan'ın ismi devre arası transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 15:18
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"F.Bahçe, şampiyonluk yarışında ilk sırada"
Toplam 6
Yorum
MUSTAFA OLÇAY ASLINDA DOĞRU..,SONDAN İLK DE BİR SIRALAMA ŞEKLİDİR.
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Galatasaray'da üzücü haber! Denayer...
Toplam 4
Yorum
mehmet bu kadar yavaş topu oyuna servis edemeyen bir topçu
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İşte Terim'in Sivas yanlışları
Toplam 11
Yorum
mehmet iki tane top tutamayan ön libero koy sahaya sonrada tudoru suçla .ndyaye satıyosun önlem al yerine ,sol bek sağ bek ikiside kısa
Galatasaray ve Beşiktaş istiyordu, imzayı attı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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