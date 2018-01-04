En zengin kulüp Manchester City
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, dünyanın en zengin kulüpleri listesinde zirvede yer aldı.
Futbol endüstrisi üzerine araştırmalar yapan Londra merkezli Soccerex şirketi, kulüplerin saha performansından elde ettiği gelir, toplam mal varlığı, kasasındaki para miktarı, yatırımları ve borçlarına göre dünyanın finansal açıdan en güçlü 100 kulübünün listesini açıkladı.
Arap milyarder Şeyh Mansur'un sahibi olduğu Manchester City, finansal açıdan dünyanın en güçlü kulüpleri arasında ilk sırada yer aldı.
766 milyon avro toplam mal varlığıyla rakiplerinin önüne geçen Arsenal, listenin ikinci sırasında yer alırken, Katarlı iş adamı Nasır El-Halifi'nin sahibi olduğu Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ise en zenginler listesinin üçüncü basamağında yer aldı.
İlk 10'a 5 takım sokan İngiliz takımları listede öne çıkarken, Süper Lig'den ise Beşiktaş (97) ve Fenerbahçe (99) ilk 100 içine girdi.
Listenin ilk 20'si şöyle:
1. Manchester City (İngiltere)
2. Arsenal (İngiltere)
3. PSG (Fransa)
4. Guangzhou Evergrande (Çin)
5. Tottenham (İngiltere)
6. Real Madrid (İspanya)
7. Manchester United (İngiltere)
8. Juventus (İtalya)
9. Chelsea (İngiltere)
10. Bayern Münih (Almanya)
11. Zenit (Rusya)
12. Leipzig (Almanya)
13. Barcelona (İspanya)
14. Los Angeles Galaxy (ABD)
15. Atletico Madrid (İspanya)
16. Liverpool (İngiltere)
17. Borussia Dortmund (Almanya)
18. Olympique Lyon (Fransa)
19. Monaco (Fransa)
20. Leicester City (İngiltere)
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:13
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Gaziantepli Cenk Premier Lig'e gitti Gaziantepspor ise...
Toplam 3
Yorum
Beter olun her mac yatip puanlari verdiginiz renkliler ödesin yediginiz paralari...
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F.Bahçe'de iki isim kamp kadrosuna alınmadı
Toplam 6
Yorum
fsm1453 burda bazı arkadaslar aykut soyle yapmıs boyle yapmıs dıyor en guzelı yapmıs para ıle sadet olmaz bunu ogrenecekler 90,5 kg nedır
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Fikret Orman, Cenk Tosun'u açıkladı!
Toplam 4
Yorum
barzinho Karar verin 27 milyon sterlin mi - euro mu ?
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