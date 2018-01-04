 En zengin kulüp Manchester City – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    En zengin kulüp

    En zengin kulüp Manchester City

    Premier Lig ekiplerinden , dünyanın en zengin kulüpleri listesinde zirvede yer aldı.

    Futbol endüstrisi üzerine araştırmalar yapan Londra merkezli Soccerex şirketi, kulüplerin saha performansından elde ettiği gelir, toplam mal varlığı, kasasındaki para miktarı, yatırımları ve borçlarına göre dünyanın finansal açıdan en güçlü 100 kulübünün listesini açıkladı.

    Arap milyarder Şeyh Mansur'un sahibi olduğu , finansal açıdan dünyanın en güçlü kulüpleri arasında ilk sırada yer aldı.

    766 milyon avro toplam mal varlığıyla rakiplerinin önüne geçen , listenin ikinci sırasında yer alırken, Katarlı iş adamı Nasır El-Halifi'nin sahibi olduğu Fransız ekibi Paris Saint-Germain () ise en zenginler listesinin üçüncü basamağında yer aldı.

    İlk 10'a 5 takım sokan İngiliz takımları listede öne çıkarken, Süper Lig'den ise Beşiktaş (97) ve Fenerbahçe (99) ilk 100 içine girdi.

    Listenin ilk 20'si şöyle:
    1. Manchester City ()

    2. Arsenal (İngiltere)

    3. PSG ()

    4. Guangzhou Evergrande ()

    5. Tottenham (İngiltere)

    6. ()

    7. (İngiltere)

    8. Juventus (İtalya)

    9. Chelsea (İngiltere)

    10. ()

    11. Zenit (Rusya)

    12. Leipzig (Almanya)

    13. Barcelona (İspanya)

    14. Galaxy (ABD)

    15. (İspanya)

    16. Liverpool (İngiltere)

    17. (Almanya)

    18. (Fransa)

    19. Monaco (Fransa)

    20. Leicester City (İngiltere)

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:13
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