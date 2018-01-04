Hamit Altıntop geri dönüyor! O da Galatasaray'a mı?
Darmstadt 98, Hamit Altıntop'un özel nedenlerden dolayı kulüpten ayrılmak istediğini, kulübün de buna izin verdiğini açıkladı. Hamit Altıntop, Türkiye'ye dönme kararı aldığı ve Galatasaray'da görev alacağı iddia edildi.
Darmstadt, Hamit Altıntop'un özel nedenlerden dolayı kulüpten ayrılmak istediğini, kulübün de buna izin verdiğini duyurdu.
Hamit Altıntop, konuyla ilgili, "Karar kolay olmadı. Darmstadt 98 benim için hep özel bir kulüp oldu. Ancak kariyerimde ailem hep ön plana çıktı. Şimdi eşim ve çocuklarımla birlikte Türkiye'ye döneceğim" dedi. Bu gelişmenin ardından Hamit'in de Fatih Terim'in yardımcılığını yapacağı konuşulmaya başlandı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:52
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F.Bahçe'den iki yıldıza 'Kendinize kulüp bulun' talimatı!
Toplam 12
Yorum
fbcan ozan a kilo ver dediler kilo verdi atağa faydan yok dediler daha fazla ileri çıkmaya başladı.kadıköyden petrol çıkartmasını istedi aykut
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"2 veya 3 takviye yapacağız"
Toplam 4
Yorum
oflu hoca hariç herkes sussun boş boş konuşuyorsunuz sizin göreviniz finansal borç
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Dursun Özbek görevleri belirledi
Toplam 1
Yorum
Gslı Yani değişen hiçbirşey olmayacak...
Hamit Altıntop geri dönüyor! O da Galatasaray'a mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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