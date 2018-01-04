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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    geri dönüyor! O da 'a mı?

    Hamit Altıntop geri dönüyor! O da Galatasaray'a mı?

    Darmstadt 98, 'un özel nedenlerden dolayı kulüpten ayrılmak istediğini, kulübün de buna izin verdiğini açıkladı. Hamit Altıntop, 'ye dönme kararı aldığı ve 'da görev alacağı iddia edildi.

    'dan ayrıldıktan sonra Darmstadt 98'e transfer olsan , kulüple bağlarını kopardı. Açıklama kulübün resmi internet sitesinden yapıldı.

    Darmstadt, Hamit Altıntop'un özel nedenlerden dolayı kulüpten ayrılmak istediğini, kulübün de buna izin verdiğini duyurdu.

    Hamit Altıntop, konuyla ilgili, "Karar kolay olmadı. Darmstadt 98 benim için hep özel bir kulüp oldu. Ancak kariyerimde ailem hep ön plana çıktı. Şimdi eşim ve çocuklarımla birlikte Türkiye'ye döneceğim" dedi. Bu gelişmenin ardından Hamit'in de Fatih Terim'in yardımcılığını yapacağı konuşulmaya başlandı.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:52
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